Indice di vivibilità climatica, Catanzaro è tra le prime città in Italia

Catanzaro è tra le prime cinque città italiane per indice di vivibilità climatico. Questo l'esito di una nuova "classifica" stilata da Il Meteo e pubblicata quest'oggi dal Corriere della Sera, che prende in esame tutti e 108 i capoluoghi di provincia italiani in base ai fattori climatici ed ambientali.

La classifica è una somma di diversi indicatori, che tengono conto rispettivamente di: calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense.

Sul podio nazionale troviamo Imperia, prima con 723 punti, seguita da Savona con un punteggio di 719 e Massa con 717. Subito ad di fuori da podio, ma pur sempre nella top-five, c'è Catanzaro, con un punteggio ex-aequo di 700 con Ancona.

Il capoluogo di Regione è comunque tallonato dalla città di Crotone, che a livello nazionale si piazza nona, secondo miglior risultato tra i capoluoghi calabresi con 661 punti. Seguono Cosenza, nettamente distaccata al 41° posto con un punteggio di 576; Reggio Calabria al 58° posto con 525 punti; e Vibo Valentia al 77° posto con 482 punti.