Cardeto, scoperta piantagione di marijuana: arrestati cinque giovani

Cinque giovani di Reggio Calabria sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza su richiesta del Gip, con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Questo l'esito di un'indagine svolta negli ultimi mesi lungo tutto l'arco aspromontano e pre-aspromontano, che ha portato alla scoperta di una vasta piantagione che cresceva in un'area impervia del comune di Cardeto.

L'attività, svolta dai militari della Sezione Aerea di Lamezia Terme sin dallo scorso luglio, è consistita in un sorvolo dell'area con l'applicazione di nuove tecnologie, che permettono un più rapido riconoscimento delle coltivazioni di stupefacente.

Nel corso delle successive attività di monitoraggio, coordinate dalla Procura, è emerso come i cinque indagati si sarebbero recati più volte nella coltivazione - appositamente nascosta tra la vegetazione circostante - per prendersi cura delle piante, complessivamente 117.

Al termine dell'indagine, per i cinque sono scattate le manette ed il trasferimento per direttissima in carcere, mentre le piante sono state estirpate e distrutte.