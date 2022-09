Falconara Albanese. Trattore si ribalta, 43enne muore schiacciato

Un 43enne di Fiumefreddo Bruzio, nel Cosentino, F.L. le sue iniziali, è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella prima mattina di quest’oggi, verso le 8:40, a Falconara Albanese.

Da quanto appreso l’uomo era alla guida di un trattore cingolato che stava manovrando lungo un terreno scosceso, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo e non lasciandogli scampo.

Inutile l’immediato arrivo sul posto dei medici del 118, il 43enne - che era sposato e che lascia due figli piccoli - era purtroppo già deceduto, mentre ai vigili del fuoco del distaccamento di Paola è toccato il triste compito di recuperare la salma, intervento che ha richiesto alcune ore.

Sull’accaduto stanno indagano i carabinieri della compagnia di Paola che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.