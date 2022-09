Provincia Vibo, ok a bilancio di previsione 22-24. Presidente: ente verso normalizzazione

La Provincia di Vibo Valentia ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. L’importante documento contabile è passato all’unanimità nel corso di un Consiglio che si è avvalso della consulenza giuridico-amministrativa del segretario generale, Domenico Arena, ed ha registrato la presenza dei consiglieri Domenico Tomaselli e Marco Miceli (La Provincia del Futuro) e di Elisa Fatelli, Carmine Mangiardi e Alessandro Lacquaniti (Coraggio Italia).

L’approvazione definitiva è avvenuta in seguito al parere positivo espresso, giorni addietro, dalla maggioranza dell’Assemblea dei sindaci del Vibonese, così come sancito dalla legge che prevede - prima della definitiva approvazione del Consiglio provinciale - l’assenso di almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

“In questi quattro anni - ha evidenziato il presidente dell’ente intermedio Salvatore Solano - ho lavorato con grande intensità e determinazione per il riscatto della Provincia di Vibo Valentia, dedicandomi senza sosta a tutte le problematiche provinciali, prime fra tutte, com’era d’obbligo e necessario, a quelle concernenti gli aspetti economico-finanziari che l’avevano portata ad un passo dal baratro.”

“L’approvazione del bilancio 2022-2024, toglie l’Ente Provincia dalle difficoltà del passato e l’avvia ad una normalizzazione dell’attività amministrativa e istituzionale. Al riguardo - prosegue - mi preme ringraziare, sentitamente, tutti i consiglieri provinciali e i sindaci che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato eccezionale e mi auguro che questo alto senso di responsabilità istituzionale possa perdurare anche nel proseguo delle gestioni politiche e amministrative che si susseguiranno nei prossimi anni.”

“Questo Ente, oggi, è stato di nuovo messo nelle condizioni di ridare al territorio una speranza di crescita economica e di riscatto sociale, speranza che purtroppo era rimasta sopita per troppi anni. Ora, però, - ha chiosato Solano - non bisogna cullarsi sugli allori ma occorre continuare a lavorare per il rilancio definitivo di una realtà provinciale dalle grandi potenzialità qual è quella Vibonese”. Toccante, nel corso dell’assise consiliare, il ricordo che gli esponenti istituzionali hanno tributato al dottore Raffaele Iorfida, stimato professionista e consigliere al Comune di Vibo Valentia, prematuramente scomparso nei gironi scorsi.