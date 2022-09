Presentato al Salone Nautico di Genova il “Boath Show” che si terrà in primavera a Vibo

Si è tenuto ieri martedì 27 settembre, al Salone nautico di Genova, nello stand della Regione Calabria, l’incontro di presentazione dell’evento dal titolo “Il primo Boat Show calabrese, Eventi Nautici 2023: rotta verso la Calabria Straordinaria. Quando la vocazione turistica incontra il Mondo nautico. Presentazione del primo Boat Show della prossima primavera”.

Sono intervenuti in video conferenza, dalla Cittadella regionale di Catanzaro, l’assessore al Turismo e Marketing territoriale della Regione Calabria Fausto Orsomarso, dal Consiglio regionale della Liguria, l’assessore al Turismo Gianni Berrino.

Hanno partecipato in presenza negli spazi di “Calabria Straordinaria”, Alessandro Campagna, direttore commerciale del Salone nautico di Genova, Piero Formenti, vicepresidente Confindustria nautica, e i rappresentanti degli interlocutori istituzionali che collaboreranno con il progetto in calendario nella primavera del 2023 a Vibo Valentia.

L’incontro, moderato dal giornalista di Sky sport, Sandro Donato Grosso, è stata l’occasione per annunciare l’evento che avrà come focus l’usato nautico, con una prospettiva di un grande contenitore di eventi.

"Abbiamo scelto Genova – ha dichiarato l’assessore Orsomarso – dove siamo presenti con due spazi espostivi perché crediamo che il Salone ligure debba essere ancora più centrale nella proposta italiana. L’evento che presentiamo sarà una grande festa del mare per la nostra regione che, come la Liguria, ha tutte le caratteristiche per un grande ruolo nel Mediterraneo".

"Il progetto di Vibo Valentia – ha spiegato - si inserisce in una serie di investimenti strategici, anche sul cinema, per il turismo e il marketing territoriale, per fare della Calabria una regione Straordinaria, quello che realmente è. Nello specifico, insieme a Confindustria nautica e al Salone internazionale di Genova, che ci aiuteranno con la grande esperienza che hanno alle spalle, intendiamo avviare un percorso duraturo. Partiamo dall’esposizione dell’usato di settore per immaginare una promozione a lungo raggio per la Calabria che vanta, 800 km di coste e una portualità che si sta rafforzando e su cui si sta investendo. Un elemento centrale per continuare a disegnare una Calabria Straordinaria".