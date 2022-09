Controlli a Crotone e Petilia: sequestrate armi e droga, quattro denunce

Armi e droga sequestrati e la denuncia in stato di libertà per quattro persone. È il resoconto dei servizi svolti nello scorso fine settimana dai carabinieri di Crotone e di Petilia Policastro.

Durante le attività un 34enne di Cutro è stato così deferito per evasione: nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, è stato notato fuori cara dagli stessi militari della Stazione locale.

Con l’accusa di porto abusivo di arma bianca o di oggetti atti a offendere è scattata la denuncia anche per un 45enne crotonese e per un 35enne petilino: i due, controllati rispettivamente nel capoluogo e a Petilia, e perquisiti, sono stati trovati con due coltelli a serramanico e con un’ascia con il manico in legno.

Un 22enne del capoluogo, poi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo esser stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico più che doppio rispetto a quello legalmente previsto.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, un 61enne e un 45enne di Isola di Capo Rizzuto trovati con una sigaretta artigianale contenente dell’hashish e di due dosi della stessa sostanza, del peso di circa tre grammi e mezzo.

Al termine delle attività, la droga e le armi sono state sequestrate penalmente, in attesa della loro distruzione, mentre la patente del 22enne è stata ritirata e l’autovettura sulla quale viaggiava è stata sottoposta a sequestro.