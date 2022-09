Frana un masso e colpisce auto in transito: due feriti nel reggino

Poteva trasformarsi in tragedia il pericoloso incidente avvenuto questo pomeriggio a Motta San Giovanni, dove un'auto in transito è stata colpita in pieno da un masso, franato da una parete rocciosa adiacente la strada. Evento improvviso che si è registrato lungo la strada comunale che porta nella frazione di Allai, e che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

A bordo del mezzo colpito un uomo ed una donna, rimasti entrambi feriti e trasfeiriti in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto, oltre al personale medico, anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, assieme a squadre della Protezione Civile. Dopo il primo soccorso, la strada è stata chiusa al transito in quanto ritenuta pericolosa.