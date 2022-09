Pizzicato a gettare dei pneumatici per strada: sanzionato gommista a Reggio Calabria

Avrebbe gettato per strada oltre 100 pneumatici, lanciandoli (letteralmente) su dei cumuli di rifiuti sparsi in una zona degradata della città. Ma è stato pizzicato dalle fototrappole, che lo hanno "immortalato" per almeno 11 volte mentre abbandonava illecitamente dei rifiuti per strada.

Questo l'esito di un controllo mirato svolto dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, volto alla prevenzione dei reati ambientali e contro il decoro urbano. A finire nei guai un commerciante del posto, titolare di un'attività di gommista, finito al centro dell'indagine per smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Questa mattina gli agenti, su disposizione della Procura, hanno denunciato l'uomo e provveduto al sequestro del suo mezzo. L'indagine ha poi permesso di individuare tre soggetti responsabili dell'incendio di alcuni cumuli di rifiuti, che a loro volta sono stati sottoposti ad apposite misure cautelari.