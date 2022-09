Venti di burrasca, si rinnova l’allerta gialla su tutta la Calabria

Il tempo non è destinato a migliorare: dopo una giornata caratterizzata da piogge e cielo scuro, ecco che per domani, 27 settembre, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo su tutta al regione Calabria. Questa volta però non per pioggia, bensì per vento.

Tutta colpa di un'area di bassa pressione che si sta sviluppando in queste ore sulle regioni settentrionali, e che progressivamente scenderà fino a toccare l'estremo sud del bel paese. Ciò porterà ad un aumento consistente dei venti, classificati come di burrasca.

Il fenomeno colpirà direttamente buona parte del centro-sud, ma l'allerta sarà in vigore su Calabria e Campania (principalmente sui versanti tirrenici) e su alcuni settori del Lazio, della Sicilia, dell'Abruzzo e del Molise.