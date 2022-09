Due feriti per un incidente stradale a Cassano allo Ionio

Due persone sono rimaste ferite quest'oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 534, in un tratto ricadente nel comune di Cassano allo Ionio. Fortunatamente, nonostante l'impatto, i due feriti non sarebbero in gravi condizioni.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sul posto è giunto, oltre al personale medico, anche i Carabinieri per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e personale dell'Anas, al fine di ripristinare la sicurezza stradale.