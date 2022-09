Anziana rimane intrappolata nelle sabbie mobili: soccorsa dalle forze dell’ordine

Stava tranquillamente passeggiando sulla spiaggia assieme alla figlia, quando allimprovviso è sprofondata nella sabbia melmosa fino al bacino, non riuscendo più a divincolarsi e rimanendo di fatto bloccata. Brutta disavventura quella capitata qualche giorno fa ad un'anziana a Satriano, nel catanzarese, incosciamente finita su di un tratto di sabbie mobili nei pressi della foce di un corso d'acqua.



La malcapitata non è riuscita a sollevarsi nè con l'aiuto della figlia nè con l'intervento di alcuni passanti. Alché, visto anche l'innalzarsi della marea, si è preferito allertare i Carabinieri, giunti subito sul posto assieme ad una squadra di Vigili del Fuoco.

Le operazioni di soccorso non sono state facili. La sabbia particolarmente satura d'acqua e melmosa rendeva difficile ogni operazione, facendo sprofondare anche i soccorritori ad ogni passo. Nonostante ciò, in breve si è riusciti a trarre in salvo la malcapitata e trasportarla in una zona sicura.