Al Teatro Comunale di Catanzaro presentazione della stagione del Teatro Incanto

Otto spettacoli per regalare la magia del Teatro nella ritrovata normalità, a due anni dalla pandemia che ha cambiato le nostre vite, condizionando la socialità che passa dalla condivisione di spazi culturali a partire dalle platee che guardano al sipario che si alza su un palcoscenico. A renderlo noto i promotori della rassegna.

"Al Teatro Comunale di Catanzaro - continua la nota - nel centro del centro storico, si alza il sipario, ancora con più determinazione, soprattutto dopo la sfida dello scorso anno: con posti ridotti e obbligo di mascherina, il Teatro Incanto, la grande famiglia allargata dell’associazione capeggiata dal direttore artistico del Teatro Comunale, Francesco Passafaro, non si è piegato davanti alla paura e al distanziamento e ha portato in scena importanti spettacoli, a partire dall’omaggio a Gigi Proietti per finire con i due sold out del Musical “Mary Poppins”.

E quest’anno, si torna sul palcoscenico con ancora più determinazione per non tradire la fiducia dell’affezionato pubblico. Otto spettacoli per la “Domenica d’Incanto” e qualche sorpresa, che saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 27 settembre alle ore 11 nella sala del Teatro Comunale, nel centro del centro storico. W il Teatro".