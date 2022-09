Riduzione idrica a Cosenza: colpa di una condotta saltata

"L’improvvisa rottura di una condotta idrica, afferente all’Acquedotto del Merone, verificatasi nel pomeriggio di oggi su Viale della Repubblica, in prossimità dell’Ospedale dell’Annunziata, ha causato la fuoriuscita di copiosi quantitativi d’acqua, determinando l’allagamento della sede stradale e rendendo necessaria la parziale chiusura dell’erogazione idropotabile che è stata interrotta solo per una parte della zona interessata". Lo rende noto il Comune di Cosenza.

"Nessun disagio per l’Ospedale civile dell’Annunziata al quale l’erogazione idrica sarà regolarmente garantita" precisa il primo cittadino Franz Caruso. "I tecnici comunali sono al lavoro per arginare la copiosa perdita idrica e per procedere alla riparazione della condotta. Si è provveduto, a cura della Polizia Municipale, a transennare l’area interessata, ma la circolazione stradale non è stata inibita. Domattina,a partire dalle 6,30, la riparazione della condotta, che presenta non poche difficoltà, sarà completata".