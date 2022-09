Maltempo, allerta su tutta la regione: si attiva la Protezione Civile

L'ondata di maltempo che sta colpendo tutta Italia sta infine per arrivare anche in Calabria. La Protezione Civile infatti ha diramato un'allerta gialla su tutta la regione a partire da questa notte, ed estesa per l'intera giornata di domani, 26 settembre.

A destare preoccupazione l'estensione dell'arco temporalesco, che comprenderà l'intera regione dal tirreno allo jonio. Prevista una maggiore intensità dei rovesci sull'arco tirrenico, con piogge estese sui restanti territori.

La Protezione Civile invita tutti a seguire le indicazioni dei rispettivi Comuni, ed ha già attivato il sistema di monitoraggio assieme al Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal.

Aggiornamento delle 17:13

La Protezione Civile specifica che sull'area del tirreno cosentino è prevista un'allerta arancione, mentre sul resto della Calabria rimane in vigore l'allerta gialla. Il nuovo avviso coinvolge in particolare 111 centri abitati della provincia di Cosenza.

Zona 1: Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cervicati, Cetraro, Civita, Diamante, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Grisolia, Guardia Pimontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Nicola Arcella, San Sosti, Sangineto, Sant’Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Saracena, Scalea, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Tortora e Verbicaro;

Zona 2: Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Aprigliano, Belmonte Calabro, Belsito, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casali del Manco, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cerzeto, Cleto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Lago, Lappano, Lattarico, Longobardi, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Paola, Parenti, Paternò Calabro, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Lucido, San Martino di Finita, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra d’Aiello, Spezzano della Sila, Torano Castello e Zumpano.