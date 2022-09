Maltempo, allerta gialla su tutta la regione: si attiva la Protezione Civile

L'ondata di maltempo che sta colpendo tutta Italia sta infine per arrivare anche in Calabria. La Protezione Civile infatti ha diramato un'allerta gialla su tutta la regione a partire da questa notte, ed estesa per l'intera giornata di domani, 26 settembre.

A destare preoccupazione l'estensione dell'arco temporalesco, che comprenderà l'intera regione dal tirreno allo jonio. Prevista una maggiore intensità dei rovesci sull'arco tirrenico, con piogge estese sui restanti territori.

La Protezione Civile invita tutti a seguire le indicazioni dei rispettivi Comuni, ed ha già attivato il sistema di monitoraggio assieme al Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal.