Elezioni Politiche. Camera. Calabria: a mezzogiorno affluenza a circa il 13%, in Italia è al 19

Affluenza decisamente più bassa rispetto alla media nazionale, quella dei calabresi che hanno deciso di esprimere il proprio voto prima di mezzogiorno di questa domenica 25 settembre, unico giorno in cui gli italiani sono chiamati al rinnovo del Parlamento e del Senato della Repubblica.

Se in tutto il paese, per quanto attiene ai voti espressi per la Camera dei Deputati, la presenza è stata intorno al 19%, nella nostra regione si è fermata, quantomeno alle ore 12, a quasi il 13%.

La provincia reggina è quella che ha preferito al momento restare di più a casa, con una percentuale dell’11,5% di presenza ai seggi. Nella ipotetica “classifica” degli elettori “pigri” seguono poi più o meno appaiati il vibonese ed il crotonese, rispettivamente col 12,3% ed il 12,2%; ci sono poi in ordine crescente il cosentino il 13,5% ed il catanzarese col 13,9%.