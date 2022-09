Ospedale Polistena, soddisfazione del Comitato Spontaneo a Tutela della Salute

"La nostra azione permanente all’interno dell’ospedale di Polistena ha portato e sta portando i suoi frutti. Abbiamo saputo da poco, direttamente dal commissario straordinario dell’Asp di RC dottoressa Di Furia, insieme al direttore sanitario di Polistena, dottor Giuseppe Zuccarelli, dell’imminente arrivo di due cardiologi che andranno a rafforzare il reparto di cardiologia guidato magistralmente dal Dott. Vincenzo Amodeo, in settimana si insedierà un medico radiologo che rafforzerà l’organico dell’instancabile primario Cordopatri e di un altro medico in forza al reparto pediatria". E' quanto dichiara il Comitato Spontaneo a Tutela della Salute.

"In settimana sarà adeguata e resa più agibile la sala d’attesa del CUP, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori dello stesso che continuano a lavorare in condizioni davvero disumane", sottolinea il Comitato.

"Applausi dunque e ovazioni alla dottoressa Di Furia che con determinazione e grande coraggio sta proseguendo spedita verso la realizzazione degli obiettivi prefissati, il suo apporto è diventato oramai fondamentale in questo percorso di rigenerazione della sanità del nostro territorio", conclude.