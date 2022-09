Violento incidente sulla Statale 18: un ferito in gravi condizioni

Una persona è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Praia a Mare, nel cosentino. Il sinistro si è verificato sulla Strada Statale 18, al chilometro 249,850: la strada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto il personale medico del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e personale dell'Anas per la messa in sicurezza dell'arteria.

Notizia in aggiornamento.