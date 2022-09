Covid, nuovi casi stabili (+536) mentre diminuiscono i ricoveri (-5)

L'andamento del coronavirus in Calabria sembra essere sotto controllo. L'odierno bollettino infatti evienzia un aumento di 536 casi a fronte degli 810 guariti, mentre si registra un calo dei ricoveri (-5) che scendono così a quota 116 in tutta la Regione. Nessun decesso, inoltre, nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+222), seguita da Reggio Calabria (+133), Catanzaro (+99), Vibo Valentia (+41) e Crotone (+37) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+4). Processati 3 milioni e 762.939 tamponi da inizio pandemia (+3.252) con un tasso di positività che si abbassa al 16,48%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 157.764 (+222), mentre i casi attivi sono 30.316. Di questi, 30.262 in isolamento, 54 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 126.152i guariti e 1.296 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 190.431 (+133), mentre i casi attivi sono 1.760. Di questi: 1.739 in isolamento, 21 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 187.851 i guariti e 856 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 94.350 (+99) mentre gli attivi sono 2.425, di cui 2.404 in isolamento domiciliare, 18 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 91.545 i guariti e 380 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 48.691 (+41) mentre gli attivi sono 559. Di questi: 546 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 47.946i guariti e 186 i deceduti.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 55.331 (+37), mentre i casi attivi sono 407. Di questi, 403 sono in isolamento, 4 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 54.659 i guariti e 265 deceduti.