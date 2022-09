Serie C. Potenza-Crotone: match d’alto livello. Mancano Golemic e Kargbo, Lerda ridisegna lo schieramento

Mister Franco Lerda con il Dg Raffaele Vrenna

Il Crotone affronta la quinta giornata con lo spirito della capolista: l’avversario è il Potenza, guidato da Siviglia, tecnico esperto impegnato a mantenere la posizione del gruppo di testa anche se la partenza non è stata entusiasmante. Al Viviani si prevede un match di alto livello tecnico nonostante le assenze forzate di giocatori leader delle due formazioni.





di Giuseppe Romano

La quinta giornata di campionato, nel girone C, che riguarda il Crotone di mister Lerda, propone un match di grande rilievo: Potenza-Crotone, entrambe strutturate per il passaggio di categoria. I calabresi marciano a tutto regime, i lucani cercano la vittoria dopo quattro pareggi, che li piazza all’undicesimo posto.

Nel Crotone la pressione maggiore è quella di migliorare la fase offensiva, ma non sembra un problema di massima urgenza: la squadra è in testa alla classifica dalla prima giornata e la forza vitale di chi gioca ha esaudito, fino ad oggi, le esigenze della presidenza, che ha come obiettivo il ritorno in serie B.

Il gioco c’è e anche le energie e non vi è la necessità di snaturare un Crotone che viaggia a punteggio pieno e con una differenza reti invidiabile (+6).

Nella classifica dei marcatori al primo posto, con quattro gol, figurano Biasci, Costantino e Guida, rispettivamente del Catanzaro, Monterosi e Taranto, che occupano una posizione di classifica discutibile, escluso il Catanzaro, secondo.

La formazione di mister Lerda ha realizzato otto gol con calciatori diversi: Chiricò (3), Golemic (2) e Krgbo, Tribuzzi, Awua, con una sola rete, ma si è capofila del girone, con due punti di distacco dalla seconda.

Numeri che alimentano l’autostima individuale e di gruppo, anche se Lerda continua a predicare “umiltà” nella consapevolezza che “si è iniziato bene ma ancora non si è fatto niente”, senza, però, negare la qualità dei suoi ragazzi e l’obiettivo per cui sono stati ingaggiati.

Lo spirito di gioco e il prestigio della formazione calabrese vengono spesso usati come paravento dagli altri allenatori del torneo, ancora in ritardo sui programmi da sviluppare.

Franco Lerda non si meraviglia. Riconosce che “quando le cose non vanno per il verso giusto, nel calcio tutti tendono a togliersi delle responsabilità, dandole agli altri.

È un fatto generale e normale, vale per tutti. Lui, invece, non si tira indietro, nemmeno quando qualcosa non gira bene: “Dal direttore generale e dal presidente siamo stati chiamati per un solo obiettivo: la promozione. Siamo tutti consapevoli di questo e non ci tireremo indietro”.

I momenti difficili non mancano e non mancheranno, già non si è nelle condizioni di utilizzare i giocatori arrivati in ritardo e ancora fuori forma, ma il mister pitagorico non si lamenta, sa aspettare dando fiducia a tutti: “i miei giocatori sono i migliori in assoluto non solo di questo girone ma di tutti i campionati. Alcuni li conoscevo, altri li ho apprezzati appena arrivati a Crotone. Si è creata una buona alchimia anche con i tifosi e questo mi dà tante certezze”.

Il tecnico calabrese parte da questa convinzione per mantenere compatto e in equilibrio lo spogliatoio, “che è quello che porta i maggiori vantaggi e fa lavorare con serenità”.

In queste prime giornate ha incontrato avversari spigolosi, con la consapevolezza delle difficoltà emerse e a cui si va incontro: “ci sono altre tre, quattro squadre strutturate con giocatori importantissimi al pari dei nostri, ma so cosa devo fare per alimentare la tranquillità e l’umiltà dei miei, nei momenti di massima esaltazione e in quelli di sconforto”.

Messina, Monopoli, Pescara e Monterosi, sono stati gli avversari già affrontati: scontri all’ultima energia e con qualche sofferenza, ma è andata bene.

La quinta giornata, oggi alle 20,30, propone la trasferta a Potenza, un altro incontro da cartello e Lerda dovrà ridisegnare lo schieramento per l’assenza forzata dell’infortunato capitano Golemic e di Kargbo, impegnato in nazionale con la Sierra Leone.

Due giocatori di prestigio che potrebbero cambiare gli equilibri fino ad oggi raggiunti. Franco Lerda non drammatizza, anche perché non è incline a questo atteggiamento, nella convinzione che “non conta chi manca ma lo spirito di chi gioca” e che “il Crotone non sarà mai solo, vista la crescita sugli spalti dei tifosi e la presenza continua della dirigenza”.

Sul campo di Potenza, il ‘sintetico’ e alcuni calciatori che non hanno ancora il giusto minutaggio per coprire i novanta minuti, qualche difficoltà emerge. Vale per Tumminello, Bernardotto e Gomez che potrebbero fare la differenza nella linea offensiva.

Lerda sa aspettare, senza fasciarsi la testa, anche se non sarà lui a sedere in panchina perché squalificato per una giornata dopo il match contro il Monterosi.

Si è cercato di sdrammatizzare, dicendo che “dalla tribuna si vedono cose che dai bordi del campo sfuggono e, un buon collegamento col ‘secondo’ potrebbe dare qualcosa di più”.

Il Crotone arriva a questo match con quattro vittorie di seguito, il Potenza con quattro pareggi: entrambi imbattuti. Due forze chiamate e dire la loro in questo campionato.

I CONVOCATI

Potenza. Portieri: 46 Alastra Fabrizio, 1 Gasparini Manuel. Difensori: 13 Armini Nicolò, 51 Girasole Domenico, 4 Gyamfi Bright, 18 Legittimo Matteo, 5 Matino Emmanuele, 17 Polito Vincenzo, 2 Rillo Francesco. Centrocampisti: 6 Del Pinto Lorenzo, 20 Laaribi Mohamed, 23 Logoluso Gaetano, 14 Riccardi Pasquale, 8 Sandri Mattia, 30 Steffè Demetrio, 38 Talia Angelo, 26 Verrengia Bruno. Attaccanti: 19 Belloni Nicolas, 9 Caturano Salvatore, 11 Di Grazia Francesco, 10 Del Sole Ferdinando, 7 Emmausso Michele, 32 Masella Davide, 70 Schimmenti Emanuele, 77 Volpe Giovanni.

Crotone. Portieri: 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso, 40 Lucano. Difensori: 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 3 Cuomo, 2 Giron, 14 Mogos, 15 Papini. Centrocampisti: 86 Awua, 7 Giannotti, 10 Petriccione, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale. Attaccanti: 11 Bernardotto, 32 Chiricò, 9 Gomez, 37 Panico, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Non Convocati: 5 Golemic, 25 Filosa, 36 Spaltro, 48 Yakubiv, 21 Carraro, 24 Kargbo, 29 Cantisani.

L’ARBITRO

Potenza-Crotone, 5a giornata di Lega Pro, serie C, girone C, in programma sabato 24 settembre alle ore 20,30, sarà diretta da Alberto Fiero di Pistoia; assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine e Nicolò Moroni di Treviglio.

PROBABILI FORMAZIONI

Potenza (4-3-3): Gasparini; Rillo, Girasole, Matino, Gyamfi; Talia, Steffè, Del Pinto; Di Grazia, Caturano, Del Sole. All.: Siviglia

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Bove, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Panico. All.: Lerda

DOVE VEDERLA

La gara sarà trasmessa dalla piattaforma Eleven Sports, disponibile utilizzando il sito della piattaforma o tramite App su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV oltre che tramite Chromecast e App per Amazon Fire TV Stick.