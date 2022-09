In viaggio per la Sicilia con 43 chili di droga, arrestati due autotrasportatori

In un camion anonimo, un come tanti che si imbarcano tutti i giorni sui traghetti per raggiungere la Sicilia dalla Calabria, erano nascosti be 43 chili di droga, ovvero dieci panetti di cocaina e altri 310 di hashish, per un peso rispettivamente di 12 e 31 chilogrammi.

A fare la scoperta sono stati i finanzieri di Villan San Giovanni che durante un servizio hanno fermato e controllato l’autoarticolato nel porto di Reggio Calabria, mentre stava per imbarcarsi, appunto, per Messina.

I due autotrasportatori, padre e figlio del foggiano e rispettivamente di cinquantadue e ventotto anni, stato stati così arrestati in flagranza per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.