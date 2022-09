Operazione “Nuova Linea” a Scilla: il sindaco annuncia le sue dimissioni

"Annuncio che la prossima settimana mi dimetterò (insieme a tutti gli altri amministratori con cui ho condiviso la decisione) per affrontare nel modo giusto le accuse che mi vengono rivolte avendo sempre fiducia che la giustizia farà il proprio lavoro". Questa una parte del lungo messaggio che il sindaco di Scilla, Pasqualino Ciconte, ha affidato questa sera alla sua pagina social per annunciare le sue dimissioni a seguito del coinvolgimento diretto nell'inchiesta Nuova Linea.

"Sento il bisogno di ringraziare tutti coloro, vicini e lontani, che hanno creduto in noi in questo difficile percorso di amministrare una città come Scilla con le sue tante problematiche" prosegue. "L’ho fatto con cuore e passione e sono sicuro di avere sempre, in ogni occasione, difeso gli interessi della collettività e di non aver mai ceduto a nessuna pressione, di qualsiasi tipo".