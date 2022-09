Crotone, investita in pieno centro mentre attraversa la strada

Brutta disavventura questo pomeriggio per una donna, investita mentre attraversava la strada lungo la centralissima Via Cutro a Crotone. Da quanto si apprende la malcapitata è una sessantenne di nazionalità ucraina, che stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali nelle vicinanze del Parco delle Rose.

L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso ed allertare i soccorritori, giunti celermente assieme alla Polizia Locale. Fortunatamente l'impatto non sarebbe stato violento ma per ulteriori accertamenti si è preferito trasferire la donna in ospedale per maggiori accertamenti.