Covid, lieve aumento dei contagi (+571), tasso di positività sale al 17,3%

Aumentano, seppur di poco, i casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 571 nuovi contagi a fronte di 878 guariti, mentre pesa il bilancio delle vittime (+4).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+240), seguita da Reggio Calabria (+134), Catanzaro (+110), Crotone (+57) e Vibo Valentia (+26) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+4). Processati 3 milioni e 759.687 tamponi da inizio pandemia (+3.297) con un tasso di positività che sale al 17,32%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 157.542 (+240), mentre i casi attivi sono 30.508. Di questi, 30.449 in isolamento, 58 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 125.738 i guariti e 1.296 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 190.298 (+134), mentre i casi attivi sono 1.755. Di questi: 1.735 in isolamento, 13 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 187.687 i guariti e 856 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 94.251 (+110) mentre gli attivi sono 2.464, di cui 2.442 in isolamento domiciliare, 19 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 91.407 i guariti e 380 i deceduti.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 55.294 (+57), mentre i casi attivi sono 398. Di questi, 394 sono in isolamento, 4 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 54.631 i guariti e 265 deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 48.650 (+26) mentre gli attivi sono 603. Di questi: 590 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 48.650 i guariti e 186 i deceduti.