Tragedia a Pizzo: muore durante battuta di pesca subacquea

Non c'è stato nulla da fare per Giorgio Ceravolo, cinquantottenne morto ieri sera a Pizzo a seguito di un malore. La vittima si era recata nei pressi della stazione ferroviaria per una battuta di pesca subacqua, ma dopo essersi immersa in acqua non ha più fatto ritorno a riva.

La scarsa luce ha reso difficoltose le ricerche, che purtroppo sono terminate nel peggiore dei modi: è stato infatti il fratello della vittima a riconoscere il corpo esanime che galleggiava poco a largo in mare.

La salma è stata recuperata dal personale della Capitaneria di Porto. Il personale medico del 118, rapidamente giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato, sopraggiunto verosimilmente per un improvviso malore.