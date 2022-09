Crotone. Riciclo imballaggi, il Comune sigla nuovo accordo con Conai

Il Comune di Crotone, su proposta dell’assessore ai progetticomplessi Maria Bruni, ha aderito all’offerta della Regione Calabria di ricevere il supporto del Consorzio nazionale imballaggi al fine di potenziare la raccolta e il riciclo degli imballaggi per superare il 65% della differenziata come richiesto dalla normativa.

La richiesta da parte dell’amministrazionecomunale da seguito dunque ad un protocollo che la Regione Calabria ha sottoscritto con il Conai che è finalizzato a sostenere gli enti locali sulla raccolta differenziata; inoltre, in virtù di questo accordo, il Conai organizzerà tavoli tecnici con le amministrazioni comunali e i Consorzi di filiera quali Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Corepla, Biorepak e Coreveil.

Conai supporterà inoltre Akrea, innanzitutto, nell’aggiornamento del piano industriale per lo sviluppo della raccolta e la valorizzazione dei rifiuti urbani con la quale sta già definendo il crono-programma; saranno a breve calendarizzate una serie di campagne di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, partendo dai piu piccoli, sui benefici della raccolta differenziata e come svolgerla in modo da minimizzare gli scarti.