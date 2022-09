Ancora sangue sulla Statale 106: un morto ed un ferito

(Foto: Fb/Basta Vittime sulla Ss 106)

Ennesimo incidente mortale questa mattina lungo la Strada Statale 106, dove si è verificato un terribile scontro tra un'autovettura ed un mezzo pesante nei pressi del chilometro 377, nel comune di Villapiana, nel cosentino.

Secondo quanto si apprende, il sinistro si sarebbe verificato in direzione Reggio Calabria, ed il transito sull'arteria è al momento bloccato per permettere la messa in sicurezza ed i rilievi del caso.

Sul posto sono rapidamente intervenuti il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine ed il personale dell'Anas. Mentre si cerca di chiarire la dinamica dell'accaduto c'è purtroppo il grave bilancio di una vittima e di un ferito.

A perdere la vita la conducente dell'auto, una quarantenne di origine toscana: questa si sarebbe scontrata contro l'autoarticolato morendo sul colpo. Il ferito è il conducente del Tir. Si tratta della ventiquattresima vittima a seguito di un incidente sulla Statale 106 nel 2022.