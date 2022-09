Borse TNT, la nuova frontiera green della moda

La moda è in continua evoluzione e, un po’ per scelta e un po’ per necessità, ha adottato da tempo un’importante svolta green. Alla luce degli sconvolgimenti climatici, che stanno mettendo sempre più in ginocchio il nostro malconcio pianeta, il settore fashion ha deciso di adottare una produzione più virtuosa e rispettosa della natura.

La moda per anni ha richiesto una produzione basata sullo sfruttamento massiccio di materie prime, generando un impoverimento di risorse naturali per l’ambiente e costi esorbitanti per le stesse aziende. Il nuovo giro di vite, imposto dalla necessità di ridurre i costi, il consumo energetico e lo sfruttamento massiccio di materie prime, ha favorito l’utilizzo di materiali più ecologici ed eco-friendly. Tra questi si sta facendo largo il TNT (Tessuto Non Tessuto), un prodotto industriale simile al tessuto ma che viene realizzato con procedimenti diversi rispetto alla tradizionale maglieria e tessitura.

Sono sempre di più i capi d’abbigliamento e gli accessori realizzati in TNT, un materiale resistente e capace di coniugare estetica, praticità e convenienza. In particolare tra gli accessori della moda sono sempre di più le borse, vero “must” intramontabile per le donne, ad essere realizzate in TNT.

Le borse in TNT: le tipologie più apprezzate dalle donne

La borsa, oltre ad essere un elemento di design che valorizza la femminilità e la figura di ogni donna, resta pur sempre un accessorio che svolge un ruolo prevalentemente pratico. Ebbene le borse in TNT sanno coniugare praticità ed estetica.

In commercio esistono borse disponibili in varie forme e colori, per adattarsi ad ogni esigenza e necessità. Non solo elementi accessori, ma oggetti di design che conferiscono uno stile distintivo a chi le indossa. Essendo così versatili le shopper in TNT vengono utilizzate non solo dalle donne nelle più svariate circostanze, come la spesa, lo shopping o le uscite con le amiche, ma anche dagli uomini che ad esempio possono usarle per conservare documenti di lavoro o altri oggetti personali come smartphone o tablet.

Dando uno sguardo ai modelli in TNT più diffusi ci sono le borse con manici lunghi e rifiniture cucite, un mix di design e praticità, che risultano ideali per lo shopping. Le shopper con soffietto e rifiniture cucite sono invece più indicate per occasioni più informali. E ancora ci sono le borse shopping con effetto striato, glitterato o laminato per affrontare con disinvoltura le serate glamour o le semplici uscite con gli amici per sorseggiare un caffè al volo.

Le shopper personalizzate, valide alleate anche per le aziende

Le capacità multi-tasking delle shopper personalizzate non finiscono qui, dal momento che rappresentano validissime alleate anche per le aziende che vogliono espandere il loro marchio e farsi pubblicità con una spesa vicina allo zero.

In commercio si sono diffuse le shopper TNT personalizzate , come quelle fornite da Mister Shopper, che possono essere personalizzate con i loghi e i colori aziendali. Come sfruttarle? Semplice. Le aziende, così come i negozi o qualsiasi altro esercizio commerciale, possono produrre le loro shopper personalizzate in TNT inserendo i loghi, i colori e i contatti del brand, aggiungendo all’occorrenza anche frasi e slogan particolari che tanto piacciono alla moda del momento. Queste buste vengono consegnate ai clienti che fanno shopping per custodire la merce acquistata, oppure regalate a dipendenti e fornitori che si trasformano in “ambasciatori” del brand.

Le borse, che possono essere usate tranquillamente in qualsiasi ambiente e in ogni circostanza, girano per la città entrando discretamente ma con un notevole impatto visivo nei centri commercial, nelle scuole, nelle università, nelle aziende, negli uffici, nelle metropolitane, nelle palestre ecc. L’azienda si fa così riconoscere ovunque utilizzando accessori realizzati a basso impatto ambientale, un aspetto che consentirà di guadagnare punti agli occhi della potenziale clientela.