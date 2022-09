Corigliano-Rossano. Ad ottobre due giornate dedicate allo Sport

Dopo due anni in cui, a causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile realizzare manifestazioni sportive con il coinvolgimento diretto della popolazione, l'amministrazione comunale di Corigliano-Rossano ha istituto il Tavolo dello Sport con il coinvolgimento delle associazioni del territorio.

Il primo risultato è stato raggiunto con il successo della 31° edizione della “Corri e cammina per la pace”, camminata ludico-motoria di circa sette km, una manifestazione molto amata ripresa dopo lungo tempo.

Nel pomeriggio di oggi, nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, alla presenza del sindaco Flavio Stasi, si è tenuto un nuovo incontro propedeutico alla due giorni dedicata allo sport in cartellone per i prossimi 8 e 9 ottobre.

Un tavolo proficuo, a cui hanno aderito numerose associazioni che hanno già presentato alcune proposte che verranno vagliate nei prossimi giorni.

Una grande festa dello sport che vedrà protagoniste le associazioni del territorio, con stand espostivi, spazi dedicati ai bambini, con masterclass di fitness, prove su strada con la bicicletta, volley e il calcio. Dagli sport più conosciuti ai meno noti ma ugualmente di grande fascino e interesse come la scherma, gli scacchi, la vela.

Si partirà sabato 8 ottobre a Piazza Salotto per terminare domenica 9 a Piazza Bernardino Le Fosse. Sarà messo in piedi un vero e proprio villaggio sportivo in Città, con svariate discipline e attività sportive presenti in tutta l’area per un pubblico sempre più ampio per età e abilità, accomunato dalla passione per lo sport e i suoi valori fondamentali: dialogo, divertimento, aggregazione, integrazione, educazione, confronto.

Per l'intanto proseguono i preparativi per la corsa competitiva su strada, la Co.Ro ProMarathon organizzata con la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e la supervisione di Gianfranco Milanese, Responsabile regionale Fidal, Settore Master di Corsa su strada e montagna. Per informazioni sull’iscrizione e la partecipazione basta andare ai link internet Calabria.Fidal.it e Corricastrovillari.it.

Prevista anche, in concomitanza, una piccola maratona amatoriale, con un percorso più breve, a portata di tutti.

“Lo sport rappresenta uno dei veicoli più importanti per diffondere l’immagine della Città - afferma il sindaco Stasi - accelerando il processo di sviluppo di tutti quegli aspetti strettamente connessi alla qualità della vita dei cittadini e del territorio. Scopo della due giorni è quello di incrementare la promozione del benessere psico-fisico attraverso la pratica dell’attività motoria e la condivisione di un momento di unione e aggregazione sociale per tutta la cittadinanza”.