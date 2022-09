Al mare sotto l’ombrellone invece che a casa ai domiciliari, arrestato per evasione

Bibita in mano e sotto all’ombrellone a rilassarsi al sole. Nulla di strano se il bagnante non fosse un detenuto ai domiciliari che invece di stare a casa, come la misura a suo carico imporrebbe, aveva probabilmente pensato bene di godersi una tranquilla giornata al mare.

Una giornata decisamente finita male quando sono arrivati i carabinieri a guastargliela. Il fatto è avvenuto a Palmi: i militari, durante un normale servizio di perlustrazione, hanno notato in località Tonnara un veicolo sospetto in prossimità di un noto stabilimento balneare.

Da un controllo più specifico, esteso nell’intera località circostante, hanno individuato il soggetto, un 34enne già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Dagli accertamenti immediati eseguiti nell’immediatezza dai carabinieri si è appurato che l’uomo non beneficiasse di alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria ad allontanarsi dal proprio domicilio, se non per “indispensabili esigenze”, non rientranti di certo nelle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è stato trovato.

I militari lo hanno così arrestato per evasione e sottoposto di nuovo ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima a seguito della quale l’arresto è stato convalidato.