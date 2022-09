Covid, il Bollettino. Calano ancora i positivi (-442), tasso di contagio intorno al 16%

Continua rimanere stabile intorno al 15/16 per cento il tasso di contagio nella nostra regione: tra ieri ed oggi, difatti, su un totale di 3496 tamponi analizzati, 570 sono quelli che hanno restituito positività al Covid19: 210 nel cosentino, 147 nel reggino, 112 nel catanzarese, 61 nel crotonese e 40 nel vibonese.

Nelle 24 ore appena trascorse, però, nostro malgrado, non si arresta il bilancio delle morti per o con il coronavirus: un altro decesso è stato registrato infatti nel reggino.

Mentre si annotano 1011 guariti, calano i pazienti attualmente positivi che sono oggi 38190, cioè 442 in meno di ieri: 38067 (-439) sono in isolamento domiciliare, 118 (-2) in reparto e 5 (-1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2456 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 91685 (91305 guariti, 380 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 30782 (54 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30727 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 126520 (125224 guariti, 1296 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 388 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 378 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54849 (54588 guariti, 261 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1782 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1765 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188382 (187526 guariti, 856 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 604 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 590 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48020 (47834 guariti, 186 deceduti).