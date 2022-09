Calabrese fermato a Palermo con 33 chili di cocaina nel bagagliaio

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I Finanzieri di Palermo hanno sequestrato 33 chili di cocaina, un quantitativo che sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato ricavi per oltre due milioni e mezzo di euro, arrestando in flagranza il presunto corriere, un 28enne di Siderno, nel reggino, S.F. le sue iniziali, e per il quale si sono aperte le porte della Casa Circondariale “Pagliarelli” del capoluogo siciliano.

In particolare, nella mattinata del 14 settembre scorso, durante un consueto servizio sul territorio, una pattuglia ha controllato un’autovettura nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione di Palermo, identificando la persona a bordo che si è mostrata da subito particolarmente agitata e insofferente.

Pertanto, i militari hanno deciso di eseguire una ispezione approfondita del mezzo e grazie al fiuto del cane antidroga Mia hanno così scovato trenta panetti sottovuoto che erano nel bagagliaio dell’auto.