Scontro auto-moto: 25enne in gravi condizioni, trasferito a Catanzaro in elisoccorso

Un giovane di 25 anni di Soriano Calabro ma residente a San Costantino, T.O.B. le sue iniziali, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Vibo Valentia.

Il malcapitato viaggiava a bordo della sua moto quando su Viale Giovanni XXIII del capoluogo napitino, nei pressi della chiesa evangelica, quando si è scontrato con un’auto.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al 25enne, poi si è deciso per il suo trasferimento urgente, in elisoccorso, presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro in elisoccorso.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora nella zona per consentire le operazioni di soccorso. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro.