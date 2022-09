Piantine in garage e coltivazione di marijuana nel campo: 50enne finisce tra le sbarre

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una piantagione di marijuana nascosta in un luogo impervio delle campagne di Guardavalle, composta da più di 70 piante altre tra i metro e mezzo ed i tre metri, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri che hanno arrestato un 50enne del posto oltre che per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti anche per la detenzione abusiva di un’arma clandestina.

L’arresto è l’epilogo di un’accurata attività di controllo e di monitoraggio del territorio eseguita dai militari che sono giunti a casa dell’arrestato e perquisito un garage ad uso esclusivo dell’uomo, vi hanno trovato dapprima dieci piante di marijuana tenute ad essiccare, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente ed una bilancia.

Dentro ad uno zaino, poi, è stata recuperata anche una pistola di fabbricazione estera, una calibro 9x21 con la matricola abrasa, completa di un caricatore con 5 proiettili, perfettamente funzionante e in un buono stato di conservazione.

Al termine delle operazioni, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, per il 50enne si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Siano, dove attenderà il giudizio di convalida.