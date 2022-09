Scavi Enel nel centro di Cosenza, spuntano sei tombe romane

Un’importante scoperta archeologica è stata fatta a Cosenza dove durante degli scavi dell’Enel, effettuati tra via Cesare Baccelli e via Popilia, sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici del capoluogo bruzio, sono venute alla luce sei tombe cosiddette “a cappuccina”, che si presume siano risalenti all’epoca romana, in particolare al II secolo a.C.

Dei reperti presenti al loro interno, che fanno parte di corredi funerari, sono stati inviati ai laboratori della stessa Soprintendenza affinché siano effettuati tutti gli esami utili a stabilire l’epoca di provenienza.