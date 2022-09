Covid, il Bollettino. 24 ore “tranquille”: 580 nuovi casi e oltre mille guariti, una vittima a Crotone

Un’altra giornata decisamente “tranquilla” sul fronte del Covid19 in Calabria. Tra ieri ed oggi i laboratori regionali hanno difatti processato altri 3667 tamponi dei quali “solo” 580 hanno dato esito positivo: 203 nel cosentino, 141 nel reggino, 110 nel catanzarese, 70 nel crotonese e 51 nel vibonese; mentre sono 5 quelli riferiti a persone non residenti in Calabria.

Se sul fronte dei guariti si sorride anche in questo mercoledì 21 settembre, con altri 1019 pazienti che hanno sconfitto il virus, si deve purtroppo annotare ancora una vittima, nel crotonese.

Gli attualmente positivi, poi, sono quest’oggi 38632, ovvero 440 in meno rispetto a ieri. Di questi, 38506 (-439) si trovano in isolamento a casa, 120 (-2) sono ricoverati in ospedale, in reparto; e 6 (+1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2437 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2411 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 91592 (91212 guariti, 380 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 31112 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31059 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 125980 (124684 guariti, 1296 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 377 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54799 (54538 guariti, 261 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1804 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1787 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188213 (187358 guariti, 855 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 687 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47897 (47711 guariti, 186 deceduti).