Via Nazionale, Mirto

La Calabria festeggia ancora e di nuovo grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 20 settembre, come riportato da Agipronews, è stato realizzato un “5” da 19.142,89 euro.

La giocata è stata effettuata nell’esercizio di via Nazionale 421 a Mirto, in provincia di Cosenza. La rincorsa al Jackpot ripartirà nel prossimo concorso quando saranno messi in palio 275,6 milioni di euro.