Si allontana dalla casa di riposo: 62enne scompare, avviate le ricerche

Salvatore Vocaturo

Sono in corso le ricerche per trovare un 62enne di Acri, Salvatore Vocaturo, uscito nel primo pomeriggio di oggi dalla casa di riposo che lo ospita a Bisignano, nel cosentino, e non più rientrato.

Per partecipare alle attività, la Centrale Operativa del 112 di Rende ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, presenti sul posto con una unità cinofila molecolare ed operatori delle Stazioni Sila Camigliatello e Pollino.

Impegnati nelle ricerche anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

“Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano”, è l’appello lanciato dalle stesse forze dell’ordine.