Saracena. Altri due cercatori di funghi dispersi nei boschi del Pollino. Ritrovati

Due fungaioli originari di Cassano allo Ionio, di 52 e 54 anni, sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) nell’area del Vallone Fornelli, vicino Pietra Campanara, nel Comune di Saracena, nel Parco Nazionale del Pollino.

L’allerta è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dalla Centrale Operativa del 113 di Castrovillari. Gli operatori del Soccorso Alpino sono riusciti a mettersi in contatto con i dispersi e ad ottenere le coordinate geografiche tramite il loro cellulare.

Raggiunti a piedi da una squadra di operatori della Stazione Alpina Pollino del Sasc, sono stati portati fino ai mezzi di soccorso e da lì accompagnati alla loro auto. I dispersi sono stati ritrovati in buone condizioni.

Nell’ultimo periodo, in tutta la Calabria, sono stati diversi gli interventi di soccorso effettuati per fungaioli in difficoltà. Il soccorso alpino raccomanda ai cercatori di funghi di non avventurarsi con troppa facilità nei boschi e sulle vette soprattutto quando si conoscono poco i posti.

E ricorda anche alcune regole di base: cioè, non sottovalutare i rischi del bosco, lasciare sempre detto dove si è diretti e possibilmente non andare da soli, accertarsi che il cellulare sia sempre acceso e portare sempre con sé una batteria di emergenza. Avere poi una pila frontale, indumenti impermeabili e scarponi da montagna, un telo termico per affrontare l’eventuale nottata e per non disperdere il calore. Se ci si dovesse perdere, non muoversi: i soccorsi arrivano sempre.