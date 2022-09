Ospedalizzazione pediatrica. Sabato a Reggio la Giornata Nazionale Abio

Sabato prossimo, 24 settembre, in occasione della 18ma Giornata Nazionale Abio, i volontari dell’Associazione per il bambino in ospedale, tornano in piazza, esattamente in piazza Camagna a Reggio Calabria, dalle 9 alle 21, per l’iniziativa “Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale”.

Per festeggiare il suo 18mo compleanno, la Giornata Abio vuole portare a tutti le esperienze ed il sorriso dei volontari che desiderano continuare a prendersi cura dei piccoli degenti.

Sabato, quindi, sarà possibile incontrarli, farsi raccontare cosa concretamente fanno per accogliere e supportare chi vive l’esperienza difficile dell’ospedalizzazione pediatrica, per renderla davvero all’altezza dei bambini.

Per l’intera Giornata ai piccoli saranno riservati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e all’#orgoglioABIO e, per i più grandi, tante piccole soprese.

Sarà inoltre possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata! Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi già svolge servizio e a chi desidera diventare volontario.

Solo con la formazione, infatti, è possibile garantire una presenza attenta, efficace e qualificata, in modo che Abio possa continuare a realizzare il suo prezioso servizio in ospedale.