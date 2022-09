Covid, il Bollettino. Ancora quattro vittime, tra ieri ed oggi eseguiti quasi 5mila tamponi

Sono 816 i nuovi casi di Covid19 accertati in Calabria su un totale di 4849 tamponi eseguiti tra ieri ed oggi. Continua dunque a rimanere sotto il 20% il tasso di contagio che si attesta esattamente al 16,83%.

Nel cosentino è il numero più alto di contagi, 306; seguito dal reggino, 210; catanzarese, 177; crotonese, 62; e vibonese, 50. Son 11 i casi riferiti a soggetti non residenti nella nostra regione.

Si aggiorna drammaticamente, però, il bilancio delle vittime: nelle 24 ore appena trascorse si annotano altri quattro decessi per o con il coronavirus; tre nel cosentino e uno nel catanzarese.

Mentre sale di altri 1109 pazienti il numero dei guariti gli attualmente positivi scendono invece di 297 unità: quest’oggi sono in tutto 39072 dei quali 38945 (-303) in isolamento domiciliare, 122 (+6) in reparto e 5 (0) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2455 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 91464 (91084 guariti, 380 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 31520 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31465 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 125369 (124073 guariti, 1296 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 358 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 348 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54748 (54488 guariti, 260 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1817 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1798 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188059 (187204 guariti, 855 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 690 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 673 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47843 (47657 guariti, 186 deceduti).