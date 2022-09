Incidente stradale a Falerna: scontro tra furgone e auto, tre feriti lievi

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta stamani intorno alle 8:30 sulla Statale 18, in contrada Torre Lupo, a Falerna, per incidente stradale che ha coinvolto due mezzi: un furgone Fiat Ducato ed una Mercedes ML320.

Feriti in modo lieve i tre occupanti che sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il loto trasporto presso in ospedale per eseguire ulteriori controlli.

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e le vetture mentre sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza. Disagi alla viabilità, sino al termine delle operazioni di soccorso, e transito su unica corsia a senso unico alternato.