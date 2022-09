In casa pistola e centinaia di proiettili, scattano le manette per marito e moglie

Due coniugi di Tropea sono finiti in arresto, in flagranza, dopo che la polizia gli ha trovato in casa una pistola calibro 9x21 con la matricola abrasa, 150 proiettili dello stesso calibro, altri 101 proiettili del calibro 45 per pistola revolver e di 71 proiettili calibro 16 per fucile da caccia. Marito e moglie sono stati posti ai domiciliari.

È questo il risultato dei controlli eseguiti nel fine settimana appena trascorso dagli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia, delle Squadre di polizia giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea.