Incidente sull’A2. Perde il controllo, Tir finisce a cavalcioni sul guardrail

Incidente stradale, nella tarda serata di ieri, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 325, in direzione Sud. Coinvolto nel sinistro un autotreno che transitava in direzione Nord e che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro le barriere di divisione delle carreggiate, occupando parte della corsia sud.

A bordo il solo conducente che, estratto dall'abitacolo, dai vigili del fuoco è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto, intorno alle 22:30, è infatti intervenuta una squadra dei Vigilfuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha anche messo in sicurezza il sito ed il mezzo.

Presente la polizia stradale per gli adempimenti di competenza, e il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede autostradale, oltre al soccorso stradale per il recupero del camion.