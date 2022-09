Crotone, perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce

Non ha provocato fortunatamente alcun ferito l’incidente stradale che questa sera, intorno alle 18, ha coinvolto il conducente di un’Alfa Romeo.

L’uomo stava viaggiando sulla sua auto lungo via Paolo Borsellino a Crotone quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, piegandolo fin quasi a terra.

Sul posto è intervenuta, su richiesta della Polizia, una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza la vettura e la zona circostante.