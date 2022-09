Controlli massicci a Crotone: sequestrata droga, due denunce e tre segnalati alla Prefettura

Ben 148 veicoli controllati, 262 persone identificate tra cui diverse gravate da pregiudizi. Sono i numeri dei controlli eseguiti a Crotone nelle scorse ore dalle volanti della Questura e dalle pattuglie della Polizia Stradale locale, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza.

Nel corso delle attività, sono state effettuate alcune perquisizioni personali e di autovetture, che hanno portato anche al ritrovamento di stupefacente, opportunamente sequestrato.

Nel particolare, un 51enne crotonese è stato trovato in possesso di una dose cocaina e di una di marjuana; un 41enne di San Giovanni in Fiore, aveva invece una dose di cocaina; mentre un 34enne di Isola Capo Rizzuto ne aveva una di hashish; tutti sono stati segnalati al Prefetto del capoluogo per l’applicazione delle sanzioni previste.

Denunciato in stato di libertà alla Procura di Crotone, invece, e per detenzione al fine di spaccio, un 27enne di Cropani Marina: durante un controllo gli è stato trovato un involucro con circa 6 grammi di cocaina oltre a del materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel centro città, poi, un nigeriano, alla vista della volante, si è dato alla fuga per non farsi controllare ma una volta raggiunto e bloccato ha reagito con forza, per cui è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale; a seguito delle indagini dattiloscopiche è stata accertata la sua posizione irregolare in Italia.

Sono state contestate, infine, undici violazioni al codice della strada, prevalentemente per mancanza di documentazione al seguito attinente alla circolazione, per l’applicazione delle sanzioni amministrative.