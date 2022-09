Covid, il Bollettino. Pochi contagi e giù i positivi, 391 i guariti. Ma c’è un altro decesso

Contagi in netto calo nella ultime 24 ore in Calabria dove tra domenica e lunedì sono stati processati in tutto 1967 tamponi dei quali 285 hanno dato esito positivo.

Il numero più alto di Covid19, quest’oggi, si segnala nel cosentino (150) ed a seguire nel reggino (60), catanzarese (45), vibonese (3) e 27 che sono relativi a soggetti non residenti in Calabria. Nessun caso, invece, nel crotonese.

Al bilancio ufficiale si aggiungono poi 391 guariti e, purtroppo, ancora un decesso, nel catanzarese. Diminuiscono poi di 107 unità gli attualmente positivi al virus, che ad oggi sono quindi ed in tutto 39369.

Di questi, 39248 (-111 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare; 116 (+5) sono assistiti in reparto ospedaliero e 5 (-1) nelle terapie intensive (quattro sono di Catanzaro e uno di altra regione).

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2477 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2454 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 91265 (90886 guariti, 379 deceduti)

Cosenza: Casi Attivi 31748 (52 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31696 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 124835 (123542 guariti, 1293 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 359 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 348 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54685 (54425 guariti, 260 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1777 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1762 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187889 (187034 guariti, 855 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 773 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 756 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47710 (47524 guariti, 186 deceduti).