Carabinieri. Due nuovi ufficiali a capo della Compagnia e del Norm di Crotone

Da sinistra: Gabriele Mambor, Rossella Pozzebon e Andrea Stallone

Due nuovi ufficiali in servizio da oggi al Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone. Entrambi giovanissimi, di appena 32 anni, ma già con un ottimo curriculum alle spalle, si tratta del capitano Rossella Pozzebon e del sottotenente Andrea Stallone.

Presentati personalmente dal comandate provinciale, il colonnello Gabriele Mambor, la prima va a ricoprire il ruolo di Comandante della Compagnia pitagorica, il secondo del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il capitano Pozzebon, trevigiana, si è arruolata nel 2009; ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e il triennio formativo riservato agli Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Al termine del percorso formativo professionale e universitario, è stata già impiegata per un biennio a Trento come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del luogo, venendo successivamente trasferita presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze, dove, con l’incarico di Comandante di Plotone, ha contribuito per un ulteriore biennio alla formazione delle “nuove leve” nel ruolo Ispettori.

Prima di assumere l’incarico attualmente ricoperto, è stata, dal 2018 al settembre 2022, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli (in provincia di Udine).

Il Sottotenente Stallone, originario di Campobasso, si è arruolato anch’egli nel 2009 ma nell’Esercito Italiano, transitando, l’anno successivo, nell’Arma dei Carabinieri a seguito della vittoria del relativo Concorso.

Ha frequentato dal 2010 al 2011 la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (in provincia di Cuneo), vincendo, intanto, il concorso per divenire Allievo Maresciallo e quindi venendo incorporato presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (Roma) per la frequenza del previsto biennio formativo e, successivamente, in quella di Firenze per il Corso di Applicazione.

Al termine del percorso formativo professionale, ha svolto incarichi perlopiù nell’Organizzazione Territoriale dell’Arma dei Carabinieri presso le Stazioni di Miramare (RN), Riposto (CT) e Polizzi Generosa (PA), divenendo, dal 2014 al 2018, Comandante di quest’ultima.

È stato anche Capo della Segreteria del Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri e ha frequentato il Corso Biennale per Ufficiali del Ruolo Normale dell’Arma presso la stessa Scuola Ufficiali, venendo destinato, alla sua conclusione, a Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri del Capoluogo. L’Ufficiale ha anche conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza.