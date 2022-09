L’Ente Parco Pollino sarà presente al Salone del Gusto di Slow Food

Il Pollino come modello di pluralità alimentare che sa fare della valorizzazione dei produttori custodi ed eroici il punto di forza per narrare la straordinaria ricchezza legata ai saperi e sapori dell'area protetta calabro lucana. A renderlo noto lo stesso ente parco.

"L'ente Parco nazionale del Pollino - continua la nota - ritorna a Terra Madre - Salone del Gusto, l'evento del cibo buono, pulito e giusto di Slow Food, con uno stand di 50 metri quadri inserito nella cornice diParco Dora a Torino, per narrare in una dimensione unitaria la bellezza naturalistica, la forza attrattiva dei borghi, le potenzialità turistiche del grande areale attorno alla montagna del Sud, ma soprattutto la forza esperienziale, evocativa, culturale e sapienziale delle espressioni alimentari più rappresentative che si producono nel perimetro del Parco".

"Torniamo a Torino - ha dichiarato Domenico Pappaterra, presidente del Parco nazionale del Pollino - consapevoli del valore delle nostre produzioni tipiche, dei presidi alimentari di Slow Food che abbiamo aiuto a nascere e consolidarsi, della genuinità e qualità del lavoro dei produttori che hanno scelto di produrre eccellenze alimentari in maniera sostenibile. Lo facciamo, dopo gli anni di pandemia, forti di un protocollo d'intesa firmato con Slow Food Italia ed i regionali di Slow Food Calabria e Basilicata, avendo la volontà di continuare ad irrobustire la filiera dei produttori che scelgono la filosofia del cibo buono, pulito e giusto".

A Terra Madre - Salone del Gusto il Pollino sarà rappresentato da una Ats composta da sei aziende (tre calabresi e tre lucane) che hanno scelto di rappresentare insieme la forza produttiva delle aziende del Pollino, riuscendo a costruire, anche con l'ausilio delle condotte Slow Food che gravitano nell'area del Pollino, una rete di 57 aziende che saranno i testimonial del racconto plurale e univoco dell'area protetta nella più grande fiera dell'agroalimentare che si apre all'internazionalità con la presenza di tutti i produttori afferenti ai

progetti internazionali di Slow Food. Degustazioni, laboratori, talk di narrazione delle peculiarità dell'area parco, aperitivi con i prodotti identitari, interventi di produttori e cuochi che lavorano nei comuni del Pollino animeranno lo spazio espositivo che si trasformerà in una grande piazza accogliente per i visitatori di Terra Madre.

Se la Rigenerazione - conclude la nota - è il tema guida di quest'anno il Pollino vuole giocare un ruolo da protagonista per inserirsi in una proposta di vera transizione ecologica che faccia del cibo il punto cardine per il rispetto del territorio e una visione moderna ancorata al passato e alle tradizioni".