“Nessuno si senta escluso”, anche i disabili e le loro famiglie hanno potuto godere del mare crotonese

“Nessuno si Senta Escluso 2022” è il progetto conclusosi giorno 7 Settembre scorso e che vedeva protagonisti 14 ragazzi e ragazze crotonesi con disabilità.

Un lavoro portato avanti con forza, dedizione ed entusiasmo dall'equipe della Cooperativa Shalom, rappresentata dagli operatori e dai volontari, grazie ai fondi messi a disposizione dal settore delle Politiche Sociali del Comune di Crotone, che a seguito dell'avviso pubblico "Nessuno si Senta Escluso 2022" ha dato la possibilità agli utenti stessi di ricevere l'assistenza necessaria da parte della Cooperativa, che ha tratto forza da ogni messaggio di gratitudine proveniente dai ragazzi stessi e dalle loro famiglie.

Spesso la mancanza di persone qualificate che possano sostenere i familiari delle persone disabili rende difficoltoso l'inserimento nella società di questi ragazzi che hanno tanto da dare, per questo la loro inclusione, con il sostegno essenziale dei loro caregiver, sono l'obiettivo fondamentale e basilare che tali progetti si pongono come priorità, rendendo la disabilità una sfumatura caratteristica e non un limite invalidante.

Crotone offre una costa magnifica, che attrae sia di bagnanti crotonesi che turisti entusiasti e questo progetto permette alle persone disabili di sentirsi egualmente vacanzieri, senza penalizzazioni, e di godere dei benefici che il mare offre.

Si ringraziano i gestori del Lido Kursaal per aver dato la possibilità di svolgere il servizio in sicurezza e il settore delle politiche Sociali guidato dall'assessore Filly Pollinzi per aver reso possibile anche quest'anno la realizzazione del progetto.